Cyle Larin tarihe geçti

Beşiktaş’a 2017-2018 sezonunda katılan ve 2020-2021 sezonunda alınan şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi olan Cyle Larin, Real Valladolid formasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Barcelona ağlarını sarsan Kanadalı oyuncu, tarihe geçti.

TARİHE GEÇTİ

Son olarak Barcelona karşısında bir gol ve bir asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu toplamda dokuz, İspanyol ekibinin formasıyla ise ligin ikinci yarısında sekiz gole ulaştı. Larin, 124 yıllık Barcelona tarihinde Katalan devine gol atan ilk Kanadalı oyuncu oldu.