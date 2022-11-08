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CZN Burak kimdir neden gündem oldu? CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar?

CZN Burak olarak bilinen Muhammed Burak Özdemir, katıldığı bir yayında aylık gelirinin açıkladı. CZN Burak’ın aylık geliri sosyal medyada gündem oldu. Peki, CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar? CZN Burak kimdir neden gündem oldu?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:43
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CZN Burak kimdir neden gündem oldu? CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar?

CZN Burak kimdir neden gündem oldu? CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar?
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Yargılandığı bir mahkemede aylık gelirinin açıklayan CZN Burak, bu sözlerine Oğuzhan Uğur’un programında açıklık getirdi. CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar? CZN Burak kimdir neden gündem oldu?

Muhammed Burak Özdemir'in geçtiğimiz günlerdeki "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davada Özdemir'in aylık gelirine ilişkin yaptığı açıklama gündem olmuştu. Davada aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan Özdemir, Oğuzhan Uğur'un YouTube'daki 'Olsun Be' programına konuk olan CZN Burak, aylık gelir sözlerine açıklık getirdi.

Restorandaki mevcut durumu anlatan CZN Burak, "Tabii ki insanlar benim babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyorlar. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha öte bir ilişki. Ben babama dedim ki, tabii ki artık eskisi gibi olmayacak, ben tabii ki hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum, ben artık CZN Burak oldum dedim" ifadelerini kullandı.

Kazandığım para belli, babamdan aldığım para tabii ki 30 bin TL değil diyen CZN Burak, "O benim resmi, babamın yanında çalıştığım gelirim. Geri kalan şey babamla beni ilgilendirir" dedi.

CZN Burak, gelen tepkilerle ilgili olarak ise, "Bu durumu mizaha çeviren çok var. Beni anlayıp tahmin edip "Ya babasının şirketidir, o yanında kazandığı resmi parayı söylüyordur" diyen de var. Çok ağır ithamda bulunan da var. Ben onların aklının uçabileceği paraları elinin tersiyle reddetmiş bir insanım. Çünkü benim için önemli olan iş" diye konuştu.

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