CZN Burak'ın 5 yıl hapsi istendi. Suçu babasına attı

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babasının, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada kendini savunan Özdemir, “Babam tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur” ifadelerini verdi.

Duruşmada kendini savunan sanık Özdemir, “Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim” sözlerini kullandı. Duruşma anında Muhammed Burak Özdemir’in avukatı, müvekkilinin taşınmazla alakalı herhangi bir eylemi bulunmadığını söyleyerek beraatını istedi.

Sanık İsmail Özdemir’in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izin aldığını, belediyeden gelen yazı sonucunda Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan herhangi bir cevap alamadığını, tadilat gerçekleştikten sonra kurulun karar aldığını belirterek beraatını istedi.

Ara kararını duyuran mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası salonun önünde açıklamalar yapan Özdemir, “Bizim restoranın inşaatıyla alakalı ifademizi verdik. Restoranda oturan, yan tarafındaki bina şikayet etmiş inşaat yapılmış diye ama onarım yapılmış sadece. İfademizi verdik gidiyoruz” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir’in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.