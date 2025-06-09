CZN Burak’ın izinsiz paylaşımı Şafak Sezer’i çıldırttı! Avukatına koştu, 5 Milyon TL istiyor

Şafak Sezer, CZN Burak’ın sosyal medya hesaplarında izinsiz ve ücretsiz paylaşılan reklam içeriği nedeniyle harekete geçti. Avukatı, Burak Özdemir’e 15 gün süre verdi, aksi takdirde dava ve suç duyurusu olacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni ve restoran sahibi CZN Burak’a karşı hukuki süreç başlattı.

Sezer’in yer aldığı reklamın, Özdemir’in milyonlarca takipçili sosyal medya hesaplarında izinsiz paylaşıldığı iddia edildi. Sezer’in tarafı, bu durumun maddi ve manevi hak ihlali oluşturduğunu savundu.

NE SÖZLEŞME NE ÖDEME VAR

İddialara göre, Şafak Sezer’in rol aldığı reklam için ne yazılı sözleşme ne de ödeme yapıldı. Ancak reklamın sosyal medyada yayılması, Sezer’in tarafında ciddi bir hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Avukatı, Burak Özdemir’e gönderilen ihtarnamede 5 milyon TL tazminat talep etti.

MADDİ VE MANEVİ HAKLAR İHLAL EDİLDİ

İhtarnamede, Şafak Sezer’in tanınmış bir sanatçı olduğu ve reklamda icracı olarak yer aldığı vurgulandı. Taraflar arasında mali hak devri olmadığı belirtilirken, içeriğin Özdemir’in sosyal medya hesaplarında paylaşılması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (FSEK) ve kişilik haklarına aykırı bulundu.

CZN BURAK’A 15 GÜN SÜRE

Şafak Sezer’in avukatları, Burak Özdemir’e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, FSEK’in 68, 71 ve 80. maddelerini hatırlattı. Sezer’in icracı sanatçı olduğu görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izin ve mali hak devri olmadan paylaşılması hak ihlali sayıldı. Özdemir’in geniş kitlelere ulaşan hesaplarında içeriğin ticari kullanımı, maddi ve manevi hak ihlali olarak nitelendi.

HER PAYLAŞIM YENİ BİR YASAL SORUMLULUK

İhtarnamede, reklam için ücret ödenmemesinin sözleşme ihlali olduğu belirtildi. İzinsiz kullanım, telifsiz eserin umuma iletimi kapsamında değerlendirilerek 5 milyon TL tazminat talep edildi. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa, Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılacağı ve savcılığa suç duyurusu yapılacağı bildirildi. Özdemir’in izinsiz her paylaşımı yeni bir yasal sorumluluk doğuracağı vurgulandı.

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970’te Ankara’da doğan Türk oyuncu, komedyen, senarist ve yapımcıdır. Sivaslı bir aileden gelen Sezer, tiyatroyla başlayıp sinema ve televizyonda ünlendi. 1990’lar ve 2000’lerdeki komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

“Kolpaçino”, “G.O.R.A.”, “Maskeli Beşler” ve “Kutsal Damacana” gibi filmleriyle tanınır. Kendi yazıp yönettiği projelerle dikkat çeken Sezer, tiyatro kökeniyle sahne performanslarında ve doğaçlamada öne çıkar.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak, yani Burak Özdemir, 24 Mart 1994’te İstanbul’da doğan Türk şef, restoran işletmecisi ve sosyal medya fenomenidir. Hataylıdır; dedesinin kebapçılık mesleğinden etkilenerek mutfağa yöneldi. Hatay mutfağını modern sunumlarla tanıttı.

Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi olan Özdemir’in Taksim, Etiler, Dubai, Doha ve daha birçok şehirde şubeleri var. Sosyal medyada dev porsiyonlu yemek videoları ve gülümseyen tarzıyla “Smiley Bae” olarak ünlendi.