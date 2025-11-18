Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlamasıyla birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde konuşlanan ekipler, hafif ticari araçlardan kamyon, tır ve yolcu otobüslerine kadar tüm ticari araçların kış lastiklerini titizlikle kontrol etti. Denetimler sonucunda kış lastiği takmadığı tespit edilen araç sürücülerine 5 bin 859 lira tutarında para cezası uygulandı.