Silivri ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası yaşandı. Kaza, D-100 Karayolu'nun Değirmenköy mevkiinde, Kınalı istikametine doğru meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini yitirdiği bir otomobil, önünde seyreden 34 ZP 0098 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şiddetli çarpışma sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcu araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla otomobilde sıkışan iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde yaralandığı tespit edilen bu iki kişi, ambulanslarla derhal hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

D-100'DE TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun bu kesiminde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada otomobil kullanılamaz hâle gelirken, ağır hasar aldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilin çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Emniyet güçleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.