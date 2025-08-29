D-100’de feci Kaza! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
D-100’de feci Kaza! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de D-100 kara yolunda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Öztürkler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Davut E. yönetimindeki 06 BZG 110 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Metin E. idaresindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorseli TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarpıp durdu. Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

