D-100'de kavgaya karışan otomobilin önünü kesip camını kıran şüpheli yakalandı

D-100 Karayolunda seyir halindeki bir otomobil, emniyet şeridinden gelen başka bir araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen şüpheli, tartıştığı otomobilin camını kırarak büyük panik yaşattı.

Olay, 1 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şüpheliler, diğer aracın önünü keserek saldırıya geçti. Şüphelilerden biri, elindeki bir cisimle otomobilin camını parçaladı. Yaşananların tamamı, mağdur sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

59 suç kaydı çıktı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, geçmişinde 59 suç kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Öfkeyle hareket ettiler"

Olayla ilgili konuşan mağdur sürücü, "Aniden önümü kestiler ve bana saldırdılar. Neden böyle yaptıklarını anlamıyorum. Çok korktum" dedi.

Polis, olayın tüm yönleriyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.