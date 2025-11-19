Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna istikametinde Sefaköy mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 MR 6693 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü hakimiyetini kaybetti. Kazanın etkisiyle motosiklet bariyerlere çarptı. Motosiklette bulunan sürücü ve İran uyruklu kadın yolcu Asmar Moharram Zadeh yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Taktığı kask parçalanan kadın yolcu Asmar Moharram Zadeh'e ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Zadeh, kalp masajına rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın hastaneye götürüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolunun bir şeridi trafiğe kapanırken Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

'KULLAN AT KASK OLDUĞU İÇİN KADIN O YÜZDEN ÖLDÜ'

Hayatını kaybeden kadına kalp masajı yapan Erman Ortaç Erkan, "Olay yerine geldiğimde erkek olan ambulanstaydı. Yerde yatan kadına 15-20 dakika kalp masajı uyguladık. Kadın 15 dakika önce kaza yapmış, eks olmuştu. Uğraştık ama hayata döndüremedik. Kaza tek tarafı, bariyere çarpmış. Erkek olan da kafasını vurmuş. Kaskta paramparça olmuş. Uygun olmayan ucuz yollu bir kask. Kullan at kask olduğu için bence ondan dolayı kadın eks oldu" dedi.