D-100'de korkutan kaza! Tıra çarpan kamyonet kağıt gibi ezildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
D-100'de korkutan kaza! Tıra çarpan kamyonet kağıt gibi ezildi

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında kamyonet tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet adeta kağıt gibi ezildi. Olayda yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında tıra arkadan çarpan kamyonet adeta kağıt gibi ezildi. Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

kazaa.jpgKaza, D-100 kara yolu Erenler ilçesi Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan M.K. kontrolündeki 14 ADD 097 plakalı kamyonet, ışıklarda duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanı etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, araç içerisinde sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazaaaa.jpgKaza sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

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