Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle şoförü M.E.P. (25)'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 AAR 214 plakalı TIR, bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR nedeniyle Edirne istikameti 2 saat trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasıyla TIR'ın kaldırılması üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.