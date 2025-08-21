D-400’de korku dolu anlar! Midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: DHA

İzmir Menderes’te köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Fidan Deveci (55) hayatını kaybetti. Sürücü S.K. gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

