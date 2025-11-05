Feci kaza Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda yaşandı. Adapazarı istikametine seyir halinde olan H.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki tahliye kanalına çarparak takla attı.

2 YARALI VAR

İhbarla kaza yerine gelen ekipler H.S. ile yolcu N.S.'yi araçtan çıkardı. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma kaza ile alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.