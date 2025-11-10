Tüm dünyada kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok hayati fonksiyon için elzem görülen D vitamini takviyeleri, son bilimsel araştırmaların ışığında yeniden tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, yaygın olarak kullanılan iki ana form olan D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) vitaminlerinin vücuttaki rollerinin yalnızca örtüşmekle kalmayıp, birbirinden belirgin biçimde ayrılan etkiler gösterdiğini tespit etti.

İngiltere'deki Brighton Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve sonuçları saygın akademik yayınlarda yer alan kapsamlı bir araştırma, D2 ve D3 vitaminlerinin insan bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini kan transkriptomu analiziyle inceledi.

Araştırmacılar, her ne kadar her iki formun da ortak gen ifade değişikliklerine yol açtığını görse de, değişikliklerin çoğunun yalnızca bir vitamine özgü olduğunu ortaya koydu.

Özellikle D3 takviyesinin ardından, doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık sistemleriyle ilgili genlerin aktivitesinde belirgin bir düşüş gözlendi.

Uzmanlar, bu durumun, bağışıklık sistemini potansiyel olarak daha hoşgörülü (tolerojenik) bir duruma kaydırdığını ifade etti.

Araştırmanın başındaki bilim insanları, bulgularının, iki D vitamini formunun biyolojik etkilerinin insanlarda farklı olduğu hipotezini desteklediğini belirtti.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR: D2 D3'ÜN DÜŞMANI DEĞİL, AMA ETKİLERİ FARKLI!

Boston Üniversitesi Tıp Merkezi'nden, D vitamini alanında yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınan Amerikalı endokrinolog Prof. Dr. Michael F. Holick, bu ayrımın önemine dikkat çekti.

Dr. Holick, uzun yıllardır D vitamininin kemik sağlığı dışındaki geniş spektrumlu etkilerini vurguluyor ve D vitamini eksikliğinin küresel bir salgın olduğunu belirtiyordu.

Yeni araştırmalar, Dr. Holick'in altını çizdiği gibi, D vitamininin yalnızca kemik metabolizmasıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda immün sistemde de kilit bir rol oynadığını güçlü bir biçimde doğruladı.

Öte yandan, Kaliforniya Üniversitesi'nden biyokimya profesörü merhum Dr. Anthony W. Norman'ın da aralarında bulunduğu birçok bilim insanının katkıları, D3'ün biyoyararlanımının (vücut tarafından emilme ve kullanılma kapasitesi) genellikle D2'den daha yüksek olduğunu zaten göstermişti.

Bilimsel yayınlarda yer alan meta-analizler ve sistematik incelemeler, D3 takviyesinin, kandaki D vitamini düzeylerini yükseltmede D2'ye kıyasla daha etkili olduğunu defalarca destekledi.

Dr. Holick’in çalışmaları, özellikle güneş ışığı maruziyetinin D3 sentezindeki merkezi rolünü tanımladı ve takviye dozları hakkındaki klinik kılavuzlara rehberlik etti. Ancak son bulgular, D2 ve D3 arasındaki 'üstünlük' tartışmasını basit bir etkinlik kıyaslamasından çıkararak, her birinin vücut içerisinde, özellikle bağışıklık hücrelerindeki gen ifadesini nasıl farklı şekilde modüle ettiğine odaklandı.

NE YAPILMALI?

Uzmanlar, genel popülasyon için D vitamininin hayati önem taşıdığını yineledi, ancak hangi formun kullanılacağına dair kararın kişisel sağlık durumu ve eksiklik derecesi göz önüne alınarak verilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle vejetaryen veya vegan beslenen bireyler için bitkisel kaynaklı D2 bir seçenek olsa da, genel D vitamini durumunu hızla düzeltmede ve bağışıklık modülasyonunda D3'ün farklı bir profil sunduğunun altı çizildi.

Bilim insanları, herhangi bir D vitamini takviyesine başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması ve kan seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.