Dünya genelinde milyarlarca insanı etkilediği tahmin edilen D vitamini eksikliği, bilimsel çevrelerde büyük bir endişe kaynağı olarak öne çıktı.

Uluslararası sağlık otoriteleri, küresel çaptaki bu durumu "yüzyılın sessiz pandemisi" olarak nitelendirdi ve sonuçlarının sanıldığından çok daha kapsamlı olduğunu belirtti.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKENİN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayınlanan kapsamlı bir meta-analiz, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının D vitamini yetersizliği veya eksikliği riski altında olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, bu oranın özellikle kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve güneş koruyucu kullanımındaki yaygınlaşma nedeniyle son yıllarda yükselişe geçtiğini kaydetti.

Tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine'da yayımlanan başka bir çalışma ise düşük D vitamini seviyelerinin sadece kemik sağlığı üzerindeki klasik etkilerinin ötesine geçtiğini gösterdi.

Çalışma, kronik inflamasyon, otoimmün hastalıklar ve hatta bazı kanser türlerinin riskinin artmasıyla D vitamini eksikliği arasında güçlü bir korelasyon bulunduğunu ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Michael F. Holick, bu konunun küresel bir halk sağlığı önceliği olması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Holick, "Vücudumuzdaki her hücrede D vitamini reseptörleri var. Bu, onun sadece bir vitamin değil, aynı zamanda hayati bir hormon olduğunu gösteriyor. Eksikliği, domino etkisi yaratarak tüm sistemleri etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

California Üniversitesi'nden immünolog Dr. Rhonda Patrick ise D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici rolüne odaklandı.

Dr. Patrick, "D vitamini seviyesi düşük olan bireylerde solunum yolu enfeksiyonlarına ve viral hastalıklara yakalanma oranının belirgin şekilde yüksek olduğunu gözlemledik. Bu durum, özellikle kış aylarında ve pandemi dönemlerinde kritik bir faktör haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden beslenme epidemiyoloğu Dr. Joris Veltman ise durumu daha da çarpıcı bir noktaya taşıdı.

Dr. Veltman, "D vitamini eksikliğinin sadece yaşlıları veya yetersiz beslenenleri etkilediği inancı artık geçersizdir. Ofis çalışanlarından genç öğrencilere kadar geniş bir popülasyon risk altındadır. Bu durumun, sağlık sistemleri üzerinde önümüzdeki on yıl içinde büyük bir yük oluşturacağını öngördük" değerlendirmesini yaptı.