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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkisini gösteriyor.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:11
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve hafif yağmur etkili oluyor. Görüş mesafesi y30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor
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Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor.

Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

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