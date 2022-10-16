Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Yumrukaya ile Kaynaşlı arasında sağanak aralıklarla etkili olurken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görülüyor.
Sis nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Sis lambalarıyla uyarılan sürücülerden hatalı sollamadan, aşırı hızdan ve yakın takipten kaçınmaları istendi.
Kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.