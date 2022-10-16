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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:37
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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Yumrukaya ile Kaynaşlı arasında sağanak aralıklarla etkili olurken, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görülüyor.

Sis nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis lambalarıyla uyarılan sürücülerden hatalı sollamadan, aşırı hızdan ve yakın takipten kaçınmaları istendi.

Kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

 

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