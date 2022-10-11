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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:47
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

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