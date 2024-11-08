Çankırı D100 karayolunda feci kaza: Can pazarı 14 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çankırı D100 karayolunda feci kaza: Can pazarı 14 kişi yaralandı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda 3 aracın kazandığı kazada 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar çevredeki illerdeki hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda midibüs, hafif ticari araç ve kamyonun çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karakolu Göynükçukuru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 18 LE 111 plakalı yolcu taşıyan midibüs, 34 MBP 477 plakalı kamyon ve 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılacak. Kaza sebebiyle yolun Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı İstanbul istikametinden sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

D100’de 3 araç birbirine girdi: 14 yaralı

D100’de 3 araç birbirine girdi: 14 yaralı

D100’de 3 araç birbirine girdi: 14 yaralı

D100’de 3 araç birbirine girdi: 14 yaralı

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