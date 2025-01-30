D100’de kamyona çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
D100’de kamyona çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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