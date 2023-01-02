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D-100'de yanan çay yüklü tır hurdaya döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan çay yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 19:57
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D-100'de yanan çay yüklü tır hurdaya döndü

D-100'de yanan çay yüklü tır hurdaya döndü
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Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mehmet Şirin U. idaresindeki tırın motor kısmında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede çay yüklü dorseye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi, dorsede hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara istikametindeki ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Dorsedeki ürünlerin taşınmasının ardından tüm şeritlerin ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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