Karadeniz Ereğli Müzesi’nde büyük vurgun! Müze müdürü ile mutemet gözaltında

Alınan bilgilere göre, Karadeniz Ereğli Müzesi’nde 2023 yılından bu yana yapılan denetimlerde 2 milyon 700 bin TL’lik usulsüz işlem belirlendi.

Zimmet suçlamaları iddiası üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince başlatılan soruşturmada, Müze Müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Ferudun E., zimmet, evrakta sahtecilik ve haksız kazanç elde etme suçlamalarıyla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.