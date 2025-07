Da Vinci'nin şifresi 500 yıl sonra çözüldü! Vitruvius Adamı’ndaki sırrı diş doktoru ortaya çıkardı

Rönesans’ın dâhi sanatçısı Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı çiziminde saklı olan geometrik oran nihayet gün yüzüne çıktı.

Leonardo da Vinci’nin 500 yıl önce çizdiği ve “mükemmel orantılı insan bedeni”ni temsil ettiği düşünülen Vitruvius Adamı, sanat, matematik ve anatomi bilgisini birleştiren en ikonik eserlerden biri olarak görülüyor.

Londra’da çalışan diş hekimi Dr. Rory Mac Sweeney, bu çizimin ardındaki geometrik şifreyi çözdüğünü öne sürdü.

Sweeney’e göre, çizimdeki sır, da Vinci’nin notlarında işaret ettiği ve figürün bacakları arasında yer alan “eşkenar üçgen”de saklı.

“BONWILL ÜÇGENİ” İLİŞKİSİ

Dr. Sweeney, bu üçgenin tesadüfi olmadığını ve doğada sıkça görülen bir tasarım planını yansıttığını savundu.

Doktor, üçgenin diş hekimliğinde çene hareketlerini düzenleyen ve “Bonwill Üçgeni” olarak bilinen anatomik yapıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bu üçgenin çizimde kullanılmasıyla kare ve daire arasındaki oran ortaya çıkıyor: 1.64. Bu oran, doğada tekrar eden ve “verimli yapıların” temelini oluşturan 1.6333 sayısına oldukça yakın.

“EVRENLE AYNI TASARIM PLANI”

Sweeney, bu oranın yalnızca insan vücudunda değil, kristallerin atomik yapısında, insan kafatasının oranlarında ve kürelerin en sıkı paketlenmesinde de bulunduğunu belirtti.

Sweeney, aynı oranın yakalandığını vurgulayarak, “Leonardo, insan vücudunun evrendeki aynı matematiksel düzeni takip ettiğini göstermiştir,” dedi.

Yeni bulgular, Vitruvius Adamı’nın sadece sanatsal bir şaheser değil, aynı zamanda döneminin ötesinde bir bilimsel hipotez olduğunu gösteriyor. Çalışma, Journal of Mathematics and the Arts dergisinde yayımlandı.

Makalenin sonuç kısmında, “Leonardo da Vinci’nin figürün bacakları arasındaki eşkenar üçgene yaptığı vurgu, çizimin nasıl oluşturulduğunu ve orantı seçimlerinin anatomik temelini açıklıyor.” ifadelerine yer verildi.

VİTRUVİUS ADAMI TABLOSU

Vitruvius Adamı, Leonardo da Vinci’nin 1490 civarında çizdiği ünlü bir eskizdir. İnsan vücudunun ideal oranlarını yansıtan bu eser, sanat, matematik ve anatominin benzersiz bir birleşimidir. Antik Romalı mimar Vitruvius’un teorilerinden esinlenen Leonardo, insan vücudunun daire ve kare içinde mükemmel bir şekilde yerleştirilebileceğini göstermiştir. Çizim, Rönesans döneminin en ikonik eserlerinden biri olarak kabul edilir.

LEONARDO DA VİNCİ KİMDİR?

Leonardo da Vinci (1452-1519), Rönesans’ın en büyük dâhilerinden biridir. Ressam, mucit, mühendis, anatomist, matematikçi ve mimar olarak tanınır. Sanat ve bilimi birleştiren çok yönlü bir figürdür. Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvius Adamı gibi eserleriyle ünlüdür.

Anatomi, optik, mühendislik ve geometri üzerine çalıştı; uçan makineler, köprüler ve savaş aletleri tasarladı. Not defterlerinde binlerce fikir bıraktı. Floransa, Milano ve Fransa’da yaşadı, son yıllarını Fransa kralı I. François’nin sarayında geçirdi ve 1519’da Amboise’de vefat etti.

