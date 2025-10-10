Dacia Ekim ayı fiyat listesi açıklandı

Geçtiğimiz ay yaptığı güzel indirimlerle en çok satan otomobiller listesine Sandero Stepway’i 5. sıradan sokmayı başaran marka bu ay ki fiyat listesiyle sevenlerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış gibi görünüyor.
İşte Dacia fiyat listesi
Dacia Sandero Stepway Expression Auto
Eylül : 1.325.000 TL / Ekim : 1.420.000 TL
Dacia Sandero Stepway Extreme Auto
Eylül : 1.417.000 TL / Ekim : 1.480.000 TL
Dacia Jogger Extreme Eco G 5 Koltuk
Eylül : 1.580.000 TL / Ekim : 1.610.000 TL
Dacia Jogger Extreme Eco G 7 Koltuk
Eylül : 1.609.000 TL / Ekim : 1.639.000 TL
Dacia Jogger Extreme Tce 110 7 Koltuk
Eylül : 1.585.000 TL / Ekim : 1.639.000 TL