10 Ekim 2025 Cuma
Dacia Ekim ayı fiyat listesi açıklandı

Elindeki modelleri bir bir Renault’a kaptıran Dacia markası artık sadece iki modelle Türkiye’de temsil ediliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen Eylül ayında oldukça güzel satış rakamlarına ulaşan marka Ekim fiyatlarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay yaptığı güzel indirimlerle en çok satan otomobiller listesine Sandero Stepway’i 5. sıradan sokmayı başaran marka bu ay ki fiyat listesiyle sevenlerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış gibi görünüyor.

İşte Dacia fiyat listesi

Dacia Sandero Stepway Expression Auto

Eylül : 1.325.000 TL / Ekim : 1.420.000 TL

Dacia Sandero Stepway Extreme Auto

Eylül : 1.417.000 TL / Ekim : 1.480.000 TL

Dacia Jogger Extreme Eco G 5 Koltuk

Eylül : 1.580.000 TL / Ekim : 1.610.000 TL

Dacia Jogger Extreme Eco G 7 Koltuk

Eylül : 1.609.000 TL / Ekim : 1.639.000 TL

Dacia Jogger Extreme Tce 110 7 Koltuk

Eylül : 1.585.000 TL / Ekim : 1.639.000 TL

