Dacia Sandero Stepway fiyat listesi

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışa sunuluyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 1.0 TCE 90 BG; adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.