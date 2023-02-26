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Dacia Sandero Stepway fiyat listesi

Otomobil üreticileri, son yıllarda patlak veren küresel çip krizi, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ülkemizde artan döviz kuru nedeniyle fiyatlara zam yapmaya devam ederken Dacia da yeni fiyatlarını yayınladı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 13:12
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Dacia Sandero Stepway 2023 fiyat listesi

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi
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Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışa sunuluyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 1.0 TCE 90 BG; adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG’li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

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