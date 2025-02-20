Dacia’dan yeni elektrikli otomobil hamlesi

Dacia, Avrupa’da üretilecek ilk küçük elektrikli aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, aracın 18.000 euro’nun altında bir fiyat etiketine sahip olacağını ve rekor sürede geliştirileceğini açıkladı. Ancak aracın hangi ülkede üretileceği konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Renault’nun Fransa, Romanya, Slovenya ve Türkiye’de fabrikaları bulunuyor ve üretim lokasyonu bu ülkelerden birinde olabilir.

Yeni model, 2021 yılında piyasaya sürülen ve Çin’de üretilen Dacia Spring’in başarısını temel alacak. Avrupa Birliği’nin ithalat vergileri nedeniyle fiyat dezavantajı yaşayan Spring, Romanya’daki elektrikli otomobil pazarında lider konumda. Yeni modelin Avrupa’da üretilmesi, bu tür vergi dezavantajlarını ortadan kaldırarak rekabet gücünü artırabilir.

Renault CEO’su Luca de Meo, elektrikli Dacia modelinin geliştirilme sürecinin olağanüstü hızda ilerlediğini belirterek, “Rakiplerimize meydan okuyorum; Çinli üreticiler dahil, bu kadar kısa sürede benzer bir otomobil geliştirebilirler mi?” dedi. Geleneksel olarak bir otomobilin sıfırdan geliştirilmesi genellikle 4-5 yıl sürerken, Dacia’nın bu modeli çok daha kısa sürede piyasaya süreceği belirtiliyor.

İngiliz otomobil yayını Autocar UK’ye göre, yeni model Dacia Spring’in halefi olacak ve 2026’nın ortalarında satışa sunulacak. Renault Grubu’nun düşük maliyet stratejisi sayesinde, aracın fiyatının rekabetçi seviyelerde tutulacağı ifade ediliyor. Örneğin, yeni Renault Twingo’nun üretim maliyetleri, Renault 5’e kıyasla %40 daha düşük olacak ve kullanılan parça sayısı %30 azaltılacak. Benzer maliyet düşürme politikalarının Dacia’nın yeni modelinde de uygulanması bekleniyor.

Buna ek olarak, Dacia, 2027’de piyasaya sürülecek olan yeni nesil Sandero’nun tamamen elektrikli bir versiyonunun da geleceğini doğruladı. Yeni model, markanın elektrikli otomobil pazarındaki varlığını güçlendirme yolundaki önemli adımlardan biri olacak.