Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Paneli düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen panele katıldı. Panelde konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik vurgusu yaparak, ""Et tırnak gibi iç içe olduğumuz, beraber olduğumuz bir anlayış içerisinde hepinize minnet duyuyorum" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Pilot Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde konuşan Başkan Büyükkılıç; birlik, beraberlik vurgusu yaparak, "Et tırnak gibi iç içe olduğumuz, beraber olduğumuz bir anlayış içerisinde hepinize minnet duyuyorum. Bugüne kadar bizlere sahip çıkma yaklaşımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek; "Memduh Bey, Şıhlılıdır, Develilidir, Kayseri'nin yerlisidir, Avşardır öz ve net bir şekilde Türkiye'nin özetidir. Kendisini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bir kısmımız Avşar, bir kısmımız Yörük, bir kısmımız Türkmen bu toprakları vatan ilan etmişiz ve aynı devlet şemsiyesi altında devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Avşarların yaşadığı acılara dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de "Avşar ağıdı denildiğinde gözlerimiz dolar, tüylerimiz diken diken olur. Kalktı göç eyledi Avşar elleri denildiğinde duygulanmayan birisi varsa bu topraklara ait değildir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise panelde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemizin ne kadar birliğe ve beraberliğe ihtiyacı varsa Avşarların da o kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı var, sarılmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Ataş, Başkan Büyükkılıç'ın Avşarların düzenlediği her etkinliğe destek verdiğini belirterek panelin ve şenliğin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen ise Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen panele katılımları ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından panel konuşmacısı katılımcılara plaket takdimi gerçekleştirildi.