Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Fikri Balcı aracıyla gölete gelmiş, suya girdikten sonra gözden kaybolmuştu. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kastamonu AFAD ekipleri sevk edildi.AFAD dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda Fikri Balcı’nın cansız bedeni, kıyıdan yalnızca beş metre açıkta bulundu.

Balcı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

