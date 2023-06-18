Dağ çileğinin yararları neler

Şifanın doğada gizli olduğunu hepimiz biliriz. Hele bir meyve var ki o meyvenin insanları kanserden koruyor, romatizmayı önlüyor. İşte o meyvenin ayrıntıları…

Dağ çileğinin yararları neler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Doğada kendiliğinden yetişen bir meyve olarak bilindiğini belirten bitki uzmanı Ahmet Maranki, “Normal çilekten farkı ise daha küçük boyda olması. Dağ çileği, tam bir vitamin deposudur. Yaşlanmaya karşı son derece etkili olduğundan doğal anti-ageng bir meyve. Üstelik bazı rahatsızlıklara sebebiyet veren virüsler üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğu biliniyor” diye konuştu.

Maranki, dağ çileğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Dağ çileği, gıda değeri yüksek bir meyve. Halk arasında dağ çileği olarak da bilinen yaban çileği, C vitamini açısından oldukça zengin. İshale yol açan bazı mikroorganizmaları durdurma özelliğine de sahip. Vücuttaki serbest radikallerin dışarı atılmasına da yardımcı olur. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor” şeklinde konuştu.

ROMATİZMA AĞRILARINI AZALTIR MI

Dağ çileğinin damar tıkanmasını önlemeye yardımcı olduğunu dile getiren Maranki, “Dağ çileği, kansere karşı koruyucu ve bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı etkisi var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döker. Ateş düşürücü olduğu uzmanlarca kabul edilir” dedi.

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti Güncel
12 yaşındaki çocuğun otopsi raporu ortaya çıktı. Kaçak Kur’an kursuna gitmek istemediği için intihar etmişti
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu Güncel
Manisa Salihli’de uyuşturucu operasyonu
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü Güncel
Cani damat! Tartıştığı kayınvalidesini bıçakla öldürdü
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Batuhan kimdir? Masterchef All Star Batuhan kaç yaşında nereli?
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp Dünya
Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında Güncel
Dudu’yu kabloyla boğarak öldürmekle suçlanan eşi gözaltında
Raporlarla ilgili flaş karar: Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor Güncel
Raporlarla ilgili flaş karar: Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor