Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli koruma altında olan dağ keçileri, ilçe merkezinde sürüler halinde görülüyor.

Neredeyse her sokak başında karşılaşma ihtimalinin bulunduğu keçiler, zaman zaman evlerin önüne kadar geliyor, hatta trafikte bile kendilerini gösteriyor. İnsanlardan kaçmayan ve adeta evcil bir misafir gibi davranan dağ keçileri, tarih ve doğanın iç içe olduğu Çemişgezek'in simgeleri arasında yer alıyor. Özellikle Tağar Çayı Vadisi'nde, sararan sonbahar yaprakları arasında özgürce dolaşan dağ keçileri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçeyi ziyaret edenler bu doğal manzarayı ilgiyle izlerken, ilçe halkı da keçilere büyük bir sevgi ve özenle yaklaşıyor.

Elazığ'dan ailesiyle dağ keçilerini görmek için gelen 11 yaşındaki Seyit Han Akkılıç, "Keçileri görmek çok güzel bir şey. Görünce çok mutlu oldum ve heyecan duydum. Dağ keçileri ile aramızda yarım metre bile mesafe yok. Onları görünce çok heyecanlandım. Doğanın bu gibi güzellikleri beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. 11 yaşıma girince bende bir fotoğraf tutkusu oluşmaya başladı. Geyikleri yakından görmek, hayvanları yakından görmek, doğayı yakından görmek beni mutlu etti. Herkesin görmesi gereken bir şey bu aslında. Elazığ'dan Çemişgezek ilçesine geldim. Dağ keçilerini bu kadar yakından göreceğimi tahmin etmemiştim. Doğanın bu gibi güzelliklerini herkesin görmesi lazım ve korunması lazım" dedi.

Yöre sakinlerinden Abdulkadir Aladağ ise "Dağ keçileri Çemişgezek'te çok fazla bulunmakta. Hatta o kadar çoklar ki ana yolda bile görmek mümkün. Buraya gelip insanlar bazen dağ keçilerini görmek için ziyaret bile ediyorlar. Tabii sonbahar mevsimindeyiz. Sonbaharın yaprakları arasında dağ keçilerini görüyoruz. Dağ keçileri sonbahara renk katıyor. Sonbaharda dağ keçilerine renk atıyor. Bu da Çemişgezek'in güzelliklerinden bir tanesi. Dağ keçileri çoğunlukla Tağar Vadisi'nde bulunuyor. Tabii insanlardan da kaçmıyorlar ve gruplar halinde dolaşıyorlar. Dağ keçilerini görmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen ilçe merkezine gelip burada dağ keçilerini görebilirsiniz. Tağar Vadisi'nde hatta bazen bir adım kadar uzağınızda dağ keçilerini görebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.