Filipinli dağcıların Japonya'nın en yüksek dağına tırmanış serüveni hüsranla sonuçlandı.

Japonya'nın üçüncü en yüksek dağı olarak bilinen Okuhotakadake Dağı'nda mahsur kalan Filipin vatandaşı 3 kişiden ikisi kurtuldu, biri hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, 7 kişilik grup, Nagano ve Gifu eyaletleri yakınlarında Japonya'nın üçüncü en yüksek dağı olarak bilinen Okuhotakadake Dağı'na tırmandı.

Polis, 3 bin 190 metre yüksekliğindeki zirveye çıkan gruptan Filipinler vatandaşı 3 kişinin dönüşte mahsur kaldığına ilişkin ihbar almasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Mahsur kaldığı belirtilen 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla döndüğünü, kurtarılan bir kişinin hipotermi belirtileri gösterdiğini ifade eden polis, bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.