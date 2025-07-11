Dağ yürüyüşü kötü sonlandı: 100 metreden yere çakıldı

İtalya'nın Trentino bölgesindeki Val di Fassa vadisinde trajik bir kaza meydana geldi. İtalyan haber ajansı ANSA ile devlet televizyonu RAI'nin bildirdiğine göre, yaklaşık 50 yaşında olan bir Çek vatandaşı, Cuma günü öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yürüyüşte kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Kazanın, 2400 metre rakımdaki Passo San Nicolò zirvesine giden patika üzerinde saat 14.00 sularında yaşandığı bildirildi. Turist dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre aşağıdaki kayalıklara çakıldı. Olay yerindeki arkadaşları hemen yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen kurtarma helikopteri, olay yerine inerek müdahalede bulundu ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden turistin cansız bedeni daha sonra vadideki bir merkeze taşındı. Olay, bölgedeki dağcılık güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.