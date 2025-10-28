Kars ve Iğdır'da dağcılar Gökkuşağı Tepeleri'nde "Cumhuriyet Yürüyüşü" yaptı. Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dağcıları ağırladı. Kars ve Iğdır'dan 78 kişilik ekip, ellerinde Türk bayraklarıyla doğada "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi.

Tepelerde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dağcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAK) Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Kars, Iğdır ve Kağızman'dan 78 sporcuyla Gökkuşağı Tepeleri'ne yürüyüş düzenledik. Bugünün anlamını bizi takip eden gelecek nesillere aktarmak istedik." dedi.

Dağcılardan Merve Şamhal ise yürüyüşün güzel geçtiğini dile getirerek, "Güzel bir anı oldu, nice güzel yıllarımız olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Harun Ağdaş da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kağızman, Iğdır ve Kars'ın ortak buluşma noktası olan Gökkuşağı Tepeleri'nde yürüyüş yaptıklarını belirtti.