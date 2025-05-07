Dağda kaybolan gençten iyi haber

Kaynak: İHA
Dağda kaybolan gençten iyi haber

Adıyaman'da geçtiğimiz gün dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan 25 yaşındaki genç jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman Gölbaşı ilçesi Fatih mahallesinde yaşayan Muhammed Eyüp Ballıcan (25) arkadaşları ile birlikte ilçeye bağlı Cankara köyünde dağda yürüyüş yaptıkları esnada kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmaların ardından kaybolduğu Cankara köyünden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Tut ilçesi kırsalında bulundu.

Bulunan kayıp genç jandarma tarafından tedbir amacıyla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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