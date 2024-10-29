Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağda mahsur kalan bir genci arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Gündüz saatlerinde gezmek için gittikleri Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Cebelireis dağına giden iki arkadaş dağda mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaştan biri dengesini kaybederek yere düştü. Diğer arkadaş ise durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Arama kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri ivedi bir şeklide olay yerine ulaştı. Olay yerine ulaşan ekipler özverili çalışma ile kısa sürede mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

Kurtarma ekip lideri Ramazan Başkan, "Bize ihbar düştüğünde Alanya'dan 8 arkadaşımız ile birlikte yola çıktık. Ekibimiz ve Afad görevlileri ile ortak çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

Kurtarıldıktan sonra önce düştüğünü, sonra başının taşa çarptığını, sonrasında ise bayıldığını ifade eden vatandaş, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

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