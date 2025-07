"Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar" diyen Yılmaz Özdil: Suriyelilerin Türkiye'ye vurduğu ağır darbeyi açıkladı

Yılmaz Özdil You Tube kanalında Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Özdil "İstanbul Ankara, İzmir, Adana Suriyeli bakkallarla dolu. Veresiye defterleri var. Veresiye defterine kayıt ederken, Türk lirasını o günkü kurdan dolara çevirip yazıyorlar. Çünkü Türk lirası habire değer kaybettiği için veresiyeyi dolar bazında veriyor. Bakın Türkiye'nin her yerine Suriye'den getirdikleri kaçak ürünleri satıyorlar" dedi.

Özdil "Kaçak tütün satıyorlar mesela sigaraya göre çok çok daha ucuz. Şifalı bitkiler satıyorlar. Neresi şifalı o meçhul tabii. Detarjan satıyorlar. Mesela Türk malı deterjanlardan 5-6 kat daha ucuz. Sosyal medyada kedisinin reklamını yapan Suriyeli bakkallar var. Zeytinyağı satıyorlar çok ucuza. Bu sattıkları malların üstünde tek kelime Türkçe açıklama yok. Ne Türkçe etiket var, ne bandrol var. İthal değil çünkü. Yani bildiğin kaçak olarak giriyor ülkemize" diye konuştu.

"İstanbul, Ankara, İzmir'in göbeğinde şakır şakır satıyorlar" diyen Yılmaz Özdil "Salça satıyorlar. Sadece bakkala gelenlere satmakla kalmıyorlar. Bakın Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyorlar yahu. Tabi bu ürünlerin içinde ne var. İşte baharatlarda bitkisel üründe sağlığa zararlı mı falan bilmiyoruz. Her hengi bir kontrol yapılmış mı hayır. Bizim bakkallar fiş kesiyor. Bunlarda fiş miş yok al öde git. Girişi de çıkışı da her şey kayıt dışı. Dağdan geldiler bağdakini kovdular. Bizim bakkallar birer birer kapanıyor, Suriyeli bakkallar açılıyor. Sistemetik şekilde istila ediyorlar" dedi.

Özdil sözlerini şöyle tamamladı "İtalya Başbakanı Meloni işte bu yüzden asrın liderimize teşekkür ediyor. Bunların hepsini Türkiye'de aynen böyle tutun. Sakın bize gelmesinler. Size çok teşekkür ederiz. Bravo yani 'burası İtalya bu ülke İtalyanların diyor' kadın. Mültecileri ülkeme almam. Ben İtalyanım diyor. Biz ne zaman biz Türküz diyeceğiz. İnsan hakikaten merak ediyor" diye konuştu.