Dağdan kopan taşlar caddeye düştü! 3 bina tahliye edildi

Kaynak: İHA
Dağdan kopan taşlar caddeye düştü! 3 bina tahliye edildi

Kastamonu İnebolu'da dağdan kopan taşlar, caddeye düştü. Heyelan sebebiyle 3 bina tahliye edildi.

Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Kastamonu’da yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışının etkili olduğu İnebolu'da heyelan meydana geldi. Meteoroloji Müdürlüğü rasathanesinin bulunduğu tepelik alanda meydana gelen heyelanda, dağdan kopan taş parçaları caddeye düştü.

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Taş ve toprak kütlelerinin yuvarlandığı bölgedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait lojman, İnebolu Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait bina ile İnebolu Öğretmenevine ait bahçe bölümü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Ekiplerin diğer binalarla ilgili çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, tahliye edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekiplerinin İnebolu Devlet Hastanesi’nde hizmet vereceği öğrenildi.

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