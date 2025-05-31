Dağdan toplayıp satan paraya para demiyor! Kilosu altınla yarışıyor

Sivas’ın dağlık bölgelerinde ilkbahar aylarında toplanan kenger bitkisi, sağladığı şifanın yanı sıra ekonomik değeriyle de üreticilerin yüzünü güldürüyor. Bitkinin kök kısmından çıkan süt kıvamındaki öz, doğal yollarla kurutularak kenger sakızına dönüştürülüyor. Üretimi zahmetli olan bu geleneksel ürün, bugünlerde kilosu 10 bin ile 12 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Yani adeta yarım altınla yarışıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Toplanması hem zahmetli hem de sınırlı olan bu sakızın faydaları da azımsanacak gibi değil. Uzmanlara göre kenger sakızı diş ve diş eti sağlığını destekliyor, migren ağrılarını hafifletiyor, mide şikayetlerine iyi geliyor, kulak enfeksiyonlarının atılmasına yardımcı oluyor ve yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırabiliyor. Doğal yollarla üretilen sakızın tanesi ise 25 liradan alıcı buluyor.

DAĞDAN TOPLANIYOR

Sivas’ta uzun süredir aktar olarak hizmet veren Muhammet Emin Gülle, kenger sakızının doğallığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kenger, halk arasında ışkın otu olarak da bilinir. Bitki kesildiğinde akan beyaz öz, biriktirilerek bir gün dinlendirilir. Ardından yoğrularak sakız haline getirilir. Gençler bu sakızı pek bilmez ama 50 yaş üzeri vatandaşlar özellikle talep ediyor. Günümüzdeki hazır sakızlar tamamen plastik içerikli. Kenger sakızı ise doğadan gelen saf ve katkısız bir ürün."

Kenger sakızının piyasada nadir bulunmasının en büyük sebebi, dağlık alanlarda zor şartlarda toplanması ve üreticisinin az olması. Ancak sağlık açısından sunduğu faydalar ve tamamen doğal yapısı, bu geleneksel ürünü günümüzde yeniden değerli hale getiriyor.