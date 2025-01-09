Dağın zirvesine tırmanamadan öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dağın zirvesine tırmanamadan öldü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 3 bin 70 metre yükseklikteki Kızlar Sivrisi zirvesine çıkmak üzere Finike'den yola çıktıktan sonra kaybolan amatör dağcı Fehmi Efe'nin cansız bedenine ulaşıldı

Finike'de amatör dağcılıkla uğraşan Fehmi Efe (59), pazartesi akşamı off-road aracıyla Kızlar Sivrisi'nin zirvesine hareket etti. Ancak Efe'den daha sonra haber alamayan yakınları, salı günü endişe içinde jandarmaya başvurdu.

aw367048-01.jpg

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Fehmi Efe'nin aracının Kızlar Sivrisi'nin park alanında olduğu, telefonunun ise 2 gün önce uçurum bölgesinden sinyal verdiği belirlendi. Jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında kayıp dağcıyı bulmak için çalışma başlattı.

aw367048-02.jpg

Bölgenin sarp kayalık yapısı ve çetin kış şartlarından dolayı çalışmalarda termal kameralı dron ve helikopter desteği alındı. Ekiplerin Efe'nin cesedine ulaştığı ve bölgeden cenazeyi indirmek için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Son Haberler
Rize'de 2 PTT çalışanını öldürmüştü: Savunması pes dedirtti!
Rize'de 2 PTT çalışanını öldürmüştü: Savunması pes dedirtti!
Ümit Özdağ'ın mitinginde yüreği yanan şehit annesinden sert açıklama: Geleni kurşuna dizmeyen namerttir
Ümit Özdağ'ın mitinginde yüreği yanan şehit annesinden sert açıklama: Geleni kurşuna dizmeyen namerttir
Beşiktaş’ın gündemindeki Montella açıkladı. İşte teklife yanıtı
Beşiktaş’ın gündemindeki Montella açıkladı. İşte teklife yanıtı
İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Bir anda buz gibi suya düştü
İstanbul Boğazı’nda can pazarı! Bir anda buz gibi suya düştü
Özgür Özel'in sürprizi skandal çıktı!
Özgür Özel'in sürprizi skandal çıktı!