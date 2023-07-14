Dağlardan gelen şifa kaynağı

Ülkemizin birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisine talep arttı.

Dağlardan gelen şifa kaynağı

Editör: Naim Arıoğlu

Doğadan bin bir zahmetli toplanan, kış aylarında içeriğindeki yüksek vitamin değeri nedeniyle çay ve marmelat olarak rağbet gören kuşburnu, salgın döneminde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

Denizli'de dağdan topladığı bitkileri pazarda satarak geçimini sağlayan Mehmet Cambaz, tüm dünyayı saran salgın ve havaların soğuk olmasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen bitki ürünlerine yöneldiğini söyledi. Cambaz, “Kuşburnunda mükemmel bir C vitamini bulunuyor. Kuşburnun 9-10 farklı çeşit insan vücuduna faydası var. Kuşburnu hem çay hem de reçeli yapılıyor” dedi.

“YABANİ AĞAÇ DİYE HERKES KESİYOR”

Birçok vatandaşın bilinçsizce, kötü görüntü ve faydası olmadığını düşündüğü için kuşburnu ağacını kestiğini söyleyen Mehmet Cambaz, ağacın verdiği meyvenin faydasını saymakla bitiremedi. Cambaz, “Yabani ağaç diye herkes kesiyor. Bunlar yanlış daima yetiştirilmesi gerekiyor. Mide bulantısı, kusma, kalbi güçlendirir ve kabızlığı gideriyor. Birçok faydası bulunuyor, anlatmakla bitmiyor. Herkes kuşburnu arıyor. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Yaz ve kış talep görüyor. Artık son mevsimi kuşburnun zamanı bitiyor. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Ben dağdan dikenlerin içerisinde 2-3 güne topluyorum." diye anlattı.

Pazara kuşburnu almaya gelen Hüseyin Kurtoğlu ise, kuş insan sağlığına birçok faydasının olduğunu ifade etti. Kurtoğlu, “Şimdi kuşburnun faydalarını saymakla bitmez. Kuşburnu her türlü derde faydalı olduğu için aldık. Eve götürüp kaynatıp içeceğiz. Vücudumuza çok yararlı. Sürekli doktora gitmek yerine dağdan yetişen bitkileri yemek lazım. Ben taze olan bitki ve meyveleri tüketmekte yararlı görüyorum. Pandemiden dolayı dağda yetişen bitkilerin insan vücuduna iyi geldiğini görüyoruz. Vatandaşların bu tür bitkileri alması ve kullanması gerekiyor”

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