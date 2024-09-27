Dağlardan toplanan defneler Avrupa’ya ihraç ediliyor

Defne tüccarı İskender Zengin, köylülerin Sarımsak Dağı'nın sarp kayalıklarındaki ormanlık alanlarda topladıkları defneleri, kurutma tesislerine sattıklarını ve buradan ABD ve Avrupa'ya ihraç edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün yıllık 2 bin ton defne hasadı yapılan bölgelerinden biri olan Andırın'da, köylüler nacak yardımıyla defneleri kesip, 40 kiloluk bağlar halinde dağın eteğine taşıyor.

Zorlu arazilerde çelik halat ve makaralar yardımıyla defneleri aşağı indiren köylüler, topladıkları defneleri tüccarlara kilosu 5 TL’den satıyor.

Köylülerden Murat Doğan, günlük 300-400 kilo defne topladıklarını ve bunun 1500-2000 TL kazanç sağladığını belirtti. Defne tüccarı İskender Zengin ise defnenin ilaç ve kozmetik sanayinde yoğun talep gördüğünü, Andırın'dan toplanan defnelerin kurutma tesislerinde işlenerek ABD, İngiltere, Fransa ve Çin gibi ülkelere ihraç edildiğini vurguladı.