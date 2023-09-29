Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bin 770’e ulaştı.

KAYNAK: İHA
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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 1

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 19-20 Eylül’de silahlı Ermeni gruplara gerçekleştirdiği operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçılar silah bırakırken, Ermeni siviller ise Ermenistan’a dönüyor.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 2

Ermenistan hükümeti, Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının yerel saatle 06.00 itibarıyla 87 bin 770’e ulaştığını açıkladı.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 3

Ermenistan'da önceden belirlenen ikamet yeri bulunmayanlara hükümet tarafından barınma imkanı sağlandığı ifade edildi.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 4

ERMENİLERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 5

Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açmıştı.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 6

Gönüllü olarak Ermenistan’a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı.

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Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı 7
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