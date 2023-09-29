Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 87 bini aştı

ERMENİLERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı.