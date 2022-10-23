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Fenerbahçe Galatasaray'a şimdiden fark attı

Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray 10 maç yaptı. Ama şimdiden fark açıldı

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:03
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Daha 10. maçlarda fark açıldı

Fenerbahçe Galatasaray'a şimdiden fark attı
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Süper Lig'de iki şampiyon adayı Fenerbahçe ile Galatasaray 10 maç yaptı.

Ama şimdiden fark açıldı.

Fenerbahçe, 10 maçta 23 puanla liderliğe yükseldi.

Galatasaray ise 10 maçta 18 puanda.

Sarı lacivertli takım bu hafta Başakşehir'i yenerken, sarı kırmızılı takım Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

İki takım arasındaki puan farkı şimdiden 5 puana çıktı.

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