Daha 10 yaşında ama derdi ekonomi: "Dolar 30 lira çıkacak 100 liraya"

Kaynak: Batman Sonsöz
Daha 10 yaşında ama derdi ekonomi: "Dolar 30 lira çıkacak 100 liraya"

10 yaşındaki çocuğun yetişkin dertleriyle konuştuğu sokak röportajı gündem oldu:"Ekonomi bozuk. Her şey pahalandı. Eskiden 5 yaşındayken dondurmayı 5 liraya alıyorduk şimdi 20 liraya alacak durumum mu var?"

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan 10 yaşındaki çocuğun verdiği cevaplar dinleyenleri derinden etkiledi. "Ben büyüyeceğim. Dolar şimdi 30 lira, ilerde çıkacak 100 liraya. Ben o zaman nasıl yaşayacağım? Yalan atmıyorum. Ekonomi bozuk. Ekonomi beni etkiliyor. Eskiden 5 yaşındayken buraya geldiğimi hatırlıyorum dondurmayı 5 liraya alıyorduk şimdi 20 liraya alacak durumum mu var? Eskiden her şeyi alabiliyorduk. Şimdi neler neler olmuş. Ben zor geziyorum" şeklindeki cümleleriyle sosyal medyada gündem olan küçük çocuk ekonominin durumunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekonomik zorluklar vatandaşın boynunu bükmüşken 10 yaşındaki çocuğun dertli dertli ekonomiden bahsetmesi sosyal medyada gündem oldu.

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