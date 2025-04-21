Daha 16 yaşında! Polisten kaçtı, yakalandı: 50 bin lira ceza yazıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Daha 16 yaşında! Polisten kaçtı, yakalandı: 50 bin lira ceza yazıldı

Çorum'da polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçamadan yakalandı.

Çorum'da polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kaçamadan yakalandı. Araca ve sürücüye 50 bin lira ceza yazıldı.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Olay, Çatal Havuz 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında, "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki A.T. aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan A.T., Çatal Havuz 17. Sokak'ta aracı durdurularak yakalandı.

A.T. polis merkezine götürülürken, sokağa gelen yakınları polis ekiplerini işlem yapmamaları için ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafından araca ve sürücüye toplam 50 bin TL cezai işlem uygulandı.

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