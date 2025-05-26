Daha 17 yaşındaydı! Ormanda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Daha 17 yaşındaydı! Ormanda ölü bulundu

Maltepe'de iki gündür kayıp olarak aranan genç, ormanda ölü olarak bulundu.

24 Mayıs Cumartesi günü Maltepe'de meydana gelen olayda, evinden çıkan 17 yaşındaki Mustafa Altundere bir daha evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

İki gündür kendisinden haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. Üçüncü günde yapılan çalışmalarda ormanlık alanda hareketsiz halde bir kişi bulundu.

Yapılan incelemede, cesedin kayıp genç Mustafa Altundere'ye ait olduğu belirlendi. Altundere'nin ölüm nedeni henüz bilinmezken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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