Daha 3 yaşında! Başına taş düşen çocuktan acı haber

Düzenleme: Kaynak: DHA
Daha 3 yaşında! Başına taş düşen çocuktan acı haber

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda 2 gün önce öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAMAÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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