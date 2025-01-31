İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’in çifti yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Atlas bebek daha dünyaya gelmeden fenomen oldu.

Ünlü Çift, bebekleri için “@AtlasElçinOfficial” adlı bir hesap açtı. O hesaptan paylaşımda bulunan çift kalp atışını, ultrason görüntülerini paylaştı.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

İlk çocuklarını kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, çocuğu daha dünyaya gelmeden adına sosyal medya platformu açtı.

BEBEĞİN ADI ATLAS OLACAK

Erkek bebek beklediklerini söyleyen çift bebeklerine Atlas ismini verecek.

8 Şubat 1990'da Mersin'de dünyaya geldi. Genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atma hayali kuran Bayat, hukuk okuma kararıyla ailesinin ve çevresinin sürprizini yaşattı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, içindeki oyunculuk aşkı ağır bastı ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında FOX TV’de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Bu dizi, onun televizyon dünyasında dikkat çekmesini sağladı. Ardından, "Gönülçelen", "Yıldız Masalı", "Ah Neriman" ve "Çilek Kokusu" gibi başarılı projelerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

EŞİ DE KENDİ GİBİ OYUNCU

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 23 Ağustos 2020'de nikah masasına oturdu. Ayrıca ilk bebeklerini kucaklarına almak için çift gün sayıyor.