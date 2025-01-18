Daha kaç kişi ölecek?

3. dünya ülkelerinde bile olmayan Türkiye’de oluyor.

Son bir haftada bir değil 5 değil tam 38 kişi sahte alkolden öldü. Yüzlerce kişi ya kör oldu, ya da tat alma duyusunu kaybetti.

Son 2 yılda sahte alkolden ölen kişi sayısı 200’den fazla.

Üstelik ölen bu insanlar bu alkolü öyle merdiven altı işletmelerden değil yasal satış yapan yerlerden almış ya da restoranda içmiş.

Bu kadar insan neden öldü?

Elbette AKP’nin iktidara geldiği günden beri içki üzerindeki vergi politikasından.

Alkolde vergi öyle bir hal aldı ki, artık kaçakçının iştahını kabartır hale geldi.

Normal fiyatın 3 katı vergi olunca doğal olarak kaçakçılık patladı.

Bu ölümlerin nedeni sahte içkiden. Yani kaçak olarak hazırlanan içkiler.

Bir de Türkiye’ye giren milyonlarca şişe kaçak içki var. Bulgaristan ve Irak üzerinden gelen içkiler.

Türkiye artık kaçak içki cennetti.

Çünkü büyük kar var.

Devletin yanlış vergi politikası yüzünden kazanamadığını maalesef kaçakçılar kazanıyor.

Bu vergi politikasının artık insanları öldürdüğünü ve kaçakçıları zengin ettiğini bu iktidara kim ve nasıl anlatacak?

33 kişinin ölüm haberinin yer aldığı gazetelerin aynı sayfasında bir de zam haberi vardı.

Yani olayın nereye geldiğinin farkında bile değiller.

Bir hikâye vardır vergi konusunda.

Sürekli vergileri arttıran padişah hep sorurmuş defterdarlarına “bakın halk ne yapıyor” diye.

“Vergilere çok kızıp bağırıyorlar” deyince yine yapın diyormuş. Ta ki, “halk artık isyan etmiyor gülüp oynuyor” dediğinde “eyvah! Durdurun vergi artışını” demiş.

Acaba AKP, yüksek vergi politikasından vazgeçmek için kaç kişinin daha ölmesini bekliyor?..