Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü

Daha önce yine İstanbul’da Fatih’te görülen “Yerli ve milli Escobar” yazılı pankart bu kez Eminönü ve Unkapanı köprülerinde görüldü.

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği pankartlar yoğun ilgi çekti.

Pankartta "Yerli ve Milli Escobar" yazısı yazarken aynı zamanda kel bir kafa görüntüsü de yer aldı. Fotoğraftaki kafanın kime ait olduğu ise sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Pankartın denizden çekilen fotoğrafları ise şu şekilde: